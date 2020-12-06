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До 15 градусов мороза предсказывают синоптики на следующий неделе в Москве

09:30 06.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морозная и солнечная погода ожидает жителей столичного региона в течение следующей недели. Температура будет опускаться до 15 градусов мороза, однако заметных осадков не ожидается, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода будет зимняя, до среды-четверга температура будет на 1-2 градуса ниже нормы, а самое главное, что погода будет солнечная и ясная. "Мороз и солнце" (цитата из стихотворения "Зимнее утро" Александра Пушкина - прим. ТАСС), но, эх, снега не хватает", - сообщил он.

По словам Вильфанда, морозы в течение недели в столичном регионе будут достигать 15 градусов, но заметных осадков не предвидится. "Вполне нормальная зима, тем более длительная", - отметил метеоролог.

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