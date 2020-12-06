Похороны футболиста Виктора Понедельника пройдут в Ростове-на-Дону
10:49 06.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Похороны футболиста Виктора Понедельника пройдут в его родном городе Ростове-на- Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
"Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко выразил соболезнования семье Виктора Владимировича Понедельника. Похороны легендарного советского футболиста пройдут в Ростове-на-Дону", - сказали в пресс-службе.
О смерти Понедельника стало известно в субботу, ему было 83 года. Понедельник является победителем первого чемпионата Европы, который прошел в 1960 году. Он был последним из остававшихся в живых чемпионов того турнира.
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