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НОВОСТИ

Власть и протестующие в Минске готовятся к "Маршу воли"

11:22 06.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовики начали брать под контроль в воскресенье утром центр Минска и другие районы белорусской столицы в связи с объявленной оппозицией воскресной протестной акцией "Марш воли".

О первых перемещениях по городу военных грузовиков для перевозки личного состава, а также автозаков и водометов сообщает телеграм-канал белорусского портала "Онлайнер". Колонна силовиков выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД, и движется по проспекту Независимости, а также по Партизанскому проспекту. Как обычно, перед акцией протеста огораживают и выставляют оцепление на знаковых площадях в центре города.

Очевидцы сообщают, что силовики сосредоточивают также автобусы с бойцами ОМОН, автозаки, другую спецтехнику в различных районах города - на проспекте Машерова, в районе Каменной горки, в Малиновке, около метро Фрунзенская.

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