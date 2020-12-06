В России снова обновились максимальные значения по новым случаям заражения COVID-19
11:34 06.12.2020 Источник: Интерфакс
Количество новых случаев COVID-19 в РФ вновь обновило максимальные значения и составило более 29 тыс. случаев за сутки, умерли 457 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 тыс. 039 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 6 тыс. 065 (20,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Накануне в субботу суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 28 тыс. 782 случая. До этого наблюдалось небольшое снижение количества выявлений.
По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице было выявлено 7 тыс. 512 новых случаев COVID-19 за сутки. Накануне в субботу в Москве был максимум по суточному приросту: 7 тыс. 993 новых случая.
За минувшие сутки в Москве подтверждено 72 смерти, 5 тыс. 536 человек были выписаны по выздоровлению.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн. 460 тыс. 770 случаев коронавирусной инфекции (+1,2%), 43 тыс. 141 умерший и 1 млн. 937 тыс. 738 выписанных, в том числе 21 тыс. 342 выписаны за последние сутки.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 479 тыс. 898.
НОВОСТИ
- 11:38 06.12.2020
- ВОЗ: Общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 65 миллионов
- 11:22 06.12.2020
- Власть и протестующие в Минске готовятся к "Маршу воли"
- 10:49 06.12.2020
- Похороны футболиста Виктора Понедельника пройдут в Ростове-на-Дону
- 09:30 06.12.2020
- До 15 градусов мороза предсказывают синоптики на следующий неделе в Москве
- 09:15 06.12.2020
- Трамп заявил, что вакцинация от COVID-19 стартует на следующей неделе
- 09:00 06.12.2020
- Капсула с японского космического зонда упала в запретной зоне в Австралии
- 20:20 05.12.2020
- Всех сотрудников издания "Наша Нива" вызвали на допрос в СК Белоруссии
- 20:10 05.12.2020
- Рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом зафиксирован в столице США - СМИ
- 19:20 05.12.2020
- Помощь в размере 1,5 млрд рублей получили спортивно-оздоровительные организации получили
- 19:10 05.12.2020
- Парижская полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции протеста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать