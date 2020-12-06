Капсула с образцами грунта с астероида получена учеными в идеальном состоянии
13:07 06.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Капсула с образцами грунта, взятого космическим зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2") с поверхности отдаленного астероида Рюгу, находится в идеальном состоянии. Об этом в воскресенье в ходе пресс- конференции заявил представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Юити Цуда.
"Состояние капсулы идеально, и мы с радостью ожидаем ее открытия", - подчеркнул он.
В субботу "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами, после чего совершил маневр по отдалению от орбиты планеты для участия в новой космической миссии. На высоте примерно 10 тыс. метров контейнер раскрыл прикрепленный к ней парашют, после чего приземлился на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии. Ожидается, что капсула 7 ноября будет исследована на наличие газов внеземного происхождения, после чего транспортирована в Японию, где ее планируется вскрыть в специализированной лаборатории JAXA.
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