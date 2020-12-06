0
0
7
НОВОСТИ

Капсула с образцами грунта с астероида получена учеными в идеальном состоянии

13:07 06.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Капсула с образцами грунта, взятого космическим зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2") с поверхности отдаленного астероида Рюгу, находится в идеальном состоянии. Об этом в воскресенье в ходе пресс- конференции заявил представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Юити Цуда.

"Состояние капсулы идеально, и мы с радостью ожидаем ее открытия", - подчеркнул он.

В субботу "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами, после чего совершил маневр по отдалению от орбиты планеты для участия в новой космической миссии. На высоте примерно 10 тыс. метров контейнер раскрыл прикрепленный к ней парашют, после чего приземлился на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии. Ожидается, что капсула 7 ноября будет исследована на наличие газов внеземного происхождения, после чего транспортирована в Японию, где ее планируется вскрыть в специализированной лаборатории JAXA.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:06 06.12.2020
В ходе протеста против "глобальной безопасности" во Франции пострадали 70 полицейских
0
55
11:38 06.12.2020
ВОЗ: Общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 65 миллионов
0
167
11:34 06.12.2020
В России снова обновились максимальные значения по новым случаям заражения COVID-19
0
194
11:22 06.12.2020
Власть и протестующие в Минске готовятся к "Маршу воли"
0
239
10:49 06.12.2020
Похороны футболиста Виктора Понедельника пройдут в Ростове-на-Дону
0
234
09:30 06.12.2020
До 15 градусов мороза предсказывают синоптики на следующий неделе в Москве
0
333
09:15 06.12.2020
Трамп заявил, что вакцинация от COVID-19 стартует на следующей неделе
0
325
09:00 06.12.2020
Капсула с японского космического зонда упала в запретной зоне в Австралии
0
342
20:20 05.12.2020
Всех сотрудников издания "Наша Нива" вызвали на допрос в СК Белоруссии
0
895
20:10 05.12.2020
Рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом зафиксирован в столице США - СМИ
0
957

Возврат к списку