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НОВОСТИ

Зимняя сессия в ВУЗах не будет отменена из-за COVID-19 - Фальков

14:34 06.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зимнюю сессию в вузах отменять не планируется, пока мы ориентируемся провести ее в онлайн-формате. Об этом заявил в воскресенье министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Не отменим [зимнюю сессию]. Другой вопрос - как она пройдет. Пока мы ориентируемся, и у нас есть приказ для вузов Минобрнауки и рекомендации для других вузов о том, чтобы сессия прошла в онлайн-формате" - сказал он.

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