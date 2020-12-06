Зимняя сессия в ВУЗах не будет отменена из-за COVID-19 - Фальков

14:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зимнюю сессию в вузах отменять не планируется, пока мы ориентируемся провести ее в онлайн-формате. Об этом заявил в воскресенье министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Не отменим [зимнюю сессию]. Другой вопрос - как она пройдет. Пока мы ориентируемся, и у нас есть приказ для вузов Минобрнауки и рекомендации для других вузов о том, чтобы сессия прошла в онлайн-формате" - сказал он.