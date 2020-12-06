Санду обвинила Додона в попытке удержать власть
14:24 06.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент Молдавии, лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке узурпировать власть с помощью правительства и парламента.
"Игнорируя ваш голос на выборах президента, Додон создал позорное большинство в парламенте из Партии социалистов [Республики Молдова] и партии "Шор". Оно создано из депутатов, которые участвовали в краже миллиарда, из депутатов, которые трижды перебежали за один мандат, из депутатов, которые служат Додону, а не народу", - сказала она в воскресенье на митинге своих сторонников на площади Великого национального собрания в Кишиневе.
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