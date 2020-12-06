В Белоруссии задержаны журналисты двух крупных информагентств
15:18 06.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали несколько журналистов, включая корреспондентов "РИА Новости" и "Интерфакс-Запад", во время освещения проходящих в стране несанкционированных акций. Связь с ними в настоящее время отсутствует. Об сообщила в воскресенье Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
По данным ее представителей, в Гродно также задержаны корреспонденты портала БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич.
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