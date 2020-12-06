Минск. Журналистов "РИА Новости" и "Интерфакс-Запад" отпустили после проверки документов

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корреспонденты информационных агентств "РИА Новости" и "Интерфакс-Запад", которые были задержаны в Минске во время освещения воскресной несанкционированной акции протеста, отпущены из Заводского РУВД белорусской столицы. Об этом сообщила ТАСС по телефону одна из журналисток.

"Нас доставили в Заводское РУВД, после проверки документов отпустили", - сказала журналистка.