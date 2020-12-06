Минск. Журналистов "РИА Новости" и "Интерфакс-Запад" отпустили после проверки документов
16:15 06.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корреспонденты информационных агентств "РИА Новости" и "Интерфакс-Запад", которые были задержаны в Минске во время освещения воскресной несанкционированной акции протеста, отпущены из Заводского РУВД белорусской столицы. Об этом сообщила ТАСС по телефону одна из журналисток.
"Нас доставили в Заводское РУВД, после проверки документов отпустили", - сказала журналистка.
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