Десятки тысяч детей в школах Иль-де-Франс подвержены влиянию идей исламизма - Глава региона

17:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава столичного региона Франции Иль-де-Франс Валери Пекресс призвала закрыть школы, которые власти уличат в подверженности влиянию идей радикальных исламистов. В интервью газете "Журналь дю диманш", опубликованном в воскресенье, она отметила, что в таких учреждениях сейчас обучаются десятки тысяч детей.

"По нашим оценкам, в школах Иль-де-Франс, не подписавших контракт с государством и подверженных влиянию исламистской идеологии, учатся десятки тысяч детей разных возрастов. В приоритете закрытие данных учебных заведений", - заявила Пекресс, отвечая на вопрос о ее позиции относительно потенциального запрета на домашнее обучение.

По ее словам, в столичном регионе действительно происходят эпизоды, когда мужчины отказываются пожимать руку коллегам-женщинам, будь то сфера транспорта или образования. "Парадоксально, но самые острые проблемы как раз не там, откуда поступает много жалоб - гораздо хуже дела в тех местах, где существует замалчивание фактов", - добавила она.