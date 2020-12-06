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НОВОСТИ

В Степанакерт прибыли дополнительные силы МЧС России

20:11 06.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные силы и средства МЧС РФ прибыли в воскресенье в Степанакерт, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Специалисты МЧС России, направленные сегодня из Москвы для наращивания группировки ведомства в Нагорном Карабахе, прибыли в Степанакерт. С завтрашнего дня они приступят к выполнению задач гуманитарной миссии", - сказали в ведомстве.

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