Индия: Более 300 жителей города Элуру госпитализированы с неизвестной болезнью, один человек умер
07:40 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один житель южноиндийского города Элуру (штат Андхра-Прадеш) умер от неизвестной болезни, еще 315 граждан были госпитализированы с симптомами того же недиагностированного заболевания. Об этом в понедельник сообщает газета "Хинду".
Жители с симптомами неизвестной болезни стали поступать в больницы в субботу, и к вечеру воскресенья их число достигло 315. Среди госпитализированных числятся 46 детей и 70 женщин.
По данным медиков, у больных наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. У большинства состояние остается стабильным. Результаты тестов на коронавирус у пациентов оказались отрицательными.
"Возбудитель болезни не выявлен. Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы", - завили представители местных органов здравоохранения. Не исключено, добавили они, что произошло массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.
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