Несколько сотен врачей и военных Дальнего Востока получат вакцину от COVID-19 на этой неделе

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцина от коронавируса начала поступать в регионы Дальнего Востока, на этой неделе прививки начнут делать медикам, которые работают в красной зоне. Об этом сообщили ТАСС в региональных минздравах.



"Сегодня [в регион] поступит 500 доз вакцины. Вакцинация начнется на этой неделе", - сказали в Министерстве здравоохранения Приморского края, отметив, что регион подписал соглашение с Минздравом РФ на поступление 1 640 доз вакцины до конца 2020 года. Ее распространят среди врачей и социальных работников.



Забайкальский край получил 200 доз вакцины от коронавируса. Препарат проходит процедуру маркировки, затем его распределят по медицинским организациям. Добровольцы уже прошли необходимое обследование, включая тестирование на COVID-19, прививки им начнут делать на следующей неделе. До конца года в регион должно поступить 917 доз препарата, с учетом первой поставки - 42 доз - край получил четверть ожидаемого количества вакцин.



"В первую очередь вакцинация необходима группам риска, в которую входят врачи и медицинские сестры моностационаров. Это вторая партия препаратов. Первые привитые находятся под постоянным контролем. Их самочувствие удовлетворительное", - сообщила заместитель министра здравоохранения Забайкалья Юлия Зверочкина.



Вакцинация медиков Сахалинской области началась 6 декабря. "Островной регион одним их первых в стране и первым на Дальнем Востоке приступил к масштабной вакцинации жителей от опасной инфекции", - отметили в областном правительстве, уточнив, что в регион поступило 300 доз препарата "Спутник V".

