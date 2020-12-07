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Из-за дефицита кислородных баллонов в Пакистане умерли пациенты с коронавирусом

08:00 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере семь пациентов с коронавирусом умерли в больнице города Пешавар на северо-западе Пакистана из-за нехватки баллонов с кислородом. Об этом в понедельник сообщила газета "Доон" со ссылкой на источники в медицинских кругах.

По их данным, новые кислородные баллоны не были доставлены в одну из больниц Пешавара, где лечились инфицированные. Баллоны доставлялись из расположенного в 190 км от Пешавара города Равалпинди. Власти выясняют причины произошедшего.

Общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом к понедельнику достигло в Пакистане за время пандемии 416 500. Как сообщило министерство здравоохранения, число летальных исходов увеличилось за последние 24 часа на 59 и достигло 8 361.

К настоящему времени тесты на коронавирус в Пакистане прошли 5,8 млн человек, или 2,6% населения.

По числу заразившихся COVID-19 Пакистан занимает 24-е место в мире.



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