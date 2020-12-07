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НОВОСТИ

В Нью-Йорке задержали всех пассажиров авиарейса из Москвы

09:00 07.12.2020 Источник: Lenta.ru

Всех пассажиров авиарейса из Москвы задержали по прибытии в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

Одна из прилетевших этим рейсом россиянок рассказала агентству, что после приземления их час не выпускали из самолета, потом выгнали на улицу, разбили на группы и проверяли с участием кинологической службы. Спустя три часа после прибытия пассажирам все еще не разрешают покинуть аэропорт.

Позднее в генконсульстве РФ сообщили агентству РИА Новости, что полиция получила сигнал о наличии взрывного устройства на борту.

17 октября посольство России в США потребовало от Соединенных Штатов объяснений после многочасового допроса журналиста телеканала RT Константина Рожкова в аэропорту Нью-Йорка. Согласно заявлению дипмиссии, Россия рассматривает данные действия США как грубую попытку оказать давление на представителя прессы. Представители посольства отметили, что американская спецслужба потребовала от Рожкова открыть доступ ко всем имеющимся электронным носителям и предоставить переписки, связанные с журналистской деятельностью.  Lenta.Ru

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