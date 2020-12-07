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Трамп не будет участвовать в инаугурации Байдена - Axios

09:05 07.12.2020 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп не будет участвовать в инаугурации кандидата в президенты Джо Байдена, сообщили источники Axios. По данным издания, глава государства улетит в этот день из Белого дома во Флориду, где примет участие в митинге. Ожидается, что там он объявит о планах по выдвижению на пост президента в 2024 году.

Издание утверждает, что господин Трамп готовит «грандиозный финал». Он вылетит из Белого дома на вертолете, пересядет на самолет Air Force One и отправится на митинг сторонников во Флориду. По данным Axios, так президент избежит протестов и «обмена любезностями» с господином Байденом. Таким образом господин Трамп также сможет отвлечь телезрителей от церемонии инаугурации.  Коммерсантъ

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