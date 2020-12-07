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Уроженца Чечни, убившего школьного учителя во Франции, похоронили на родине

09:20 07.12.2020 Источник: Эхо Москвы

В Чечне похоронили российского гражданина, убившего школьного учителя во Франции. Как пишет интернет-издание Baza, церемонию провели с почестями.

Проститься с восемнадцатилетним Аблуллахом Анзоровым пришли около двухсот человек. Несмотря на то, что он родился в Москве, похороны прошли в селе Шалажи Урус-Мартановского района, где проживают родственники обвиняемого в терроризме. Как пишет интернет-издание Baza, пускали на церемонию только их и близких семьи. Полиция перекрыла для этого всё поселение. По данным портала, на похоронах она также следила, чтобы люди не снимали происходящее на телефоны.

Тем не менее, в социальных сетях всё же появились видео, на которых большая толпа сопровождает тело, завёрнутое в зелёную ткань. Люди при этом читали молитвы.

О том, что Анзорова похоронили с почестями, сообщает и интернет-издание «Фонтанка», оно уточняет, что ранее тело привезли в Россию через Турцию.

Анзоров был убит французской полицией неподалёку от Парижа 16-ого октября. Это произошло после того, россиянин обезглавил преподавателя истории, который показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Власти Чеченской республики пока публикации о похоронах с почестями подозреваемого в терроризме не комментировали.  Эхо Москвы

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