Уроженца Чечни, убившего школьного учителя во Франции, похоронили на родине
09:20 07.12.2020 Источник: Эхо Москвы
В Чечне похоронили российского гражданина, убившего школьного учителя во Франции. Как пишет интернет-издание Baza, церемонию провели с почестями.
Проститься с восемнадцатилетним Аблуллахом Анзоровым пришли около двухсот человек. Несмотря на то, что он родился в Москве, похороны прошли в селе Шалажи Урус-Мартановского района, где проживают родственники обвиняемого в терроризме. Как пишет интернет-издание Baza, пускали на церемонию только их и близких семьи. Полиция перекрыла для этого всё поселение. По данным портала, на похоронах она также следила, чтобы люди не снимали происходящее на телефоны.
Тем не менее, в социальных сетях всё же появились видео, на которых большая толпа сопровождает тело, завёрнутое в зелёную ткань. Люди при этом читали молитвы.
О том, что Анзорова похоронили с почестями, сообщает и интернет-издание «Фонтанка», оно уточняет, что ранее тело привезли в Россию через Турцию.
Анзоров был убит французской полицией неподалёку от Парижа 16-ого октября. Это произошло после того, россиянин обезглавил преподавателя истории, который показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.
Власти Чеченской республики пока публикации о похоронах с почестями подозреваемого в терроризме не комментировали. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:32 07.12.2020
- РФ не смогла достичь целей импортозамещения продуктов - исследование
- 10:20 07.12.2020
- ВШЭ зафиксировала у россиян рост гражданской активности
- 10:05 07.12.2020
- США готовят санкции против ряда китайских официальных лиц - Reuters
- 10:00 07.12.2020
- В Астрахани после отравления хлором госпитализировали 16 человек, в том числе 13 детей
- 09:32 07.12.2020
- В США назвали причину «гаванского синдрома» у дипломатов
- 09:05 07.12.2020
- Трамп не будет участвовать в инаугурации Байдена - Axios
- 09:00 07.12.2020
- В Нью-Йорке задержали всех пассажиров авиарейса из Москвы
- 08:00 07.12.2020
- Из-за дефицита кислородных баллонов в Пакистане умерли пациенты с коронавирусом
- 07:50 07.12.2020
- Несколько сотен врачей и военных Дальнего Востока получат вакцину от COVID-19 на этой неделе
- 07:40 07.12.2020
- Индия: Более 300 жителей города Элуру госпитализированы с неизвестной болезнью, один человек умер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать