В США назвали причину «гаванского синдрома» у дипломатов

09:32 Источник: РБК

Наиболее вероятной причиной странных симптомов, на которые жаловались сотрудники американских посольств на Кубе и в Китае в последние годы, является направленное радиочастотное излучение. Об этом говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США (NASEM).

Речь идет о так называемом «гаванском синдроме» — начавшихся в 2016 году жалобах дипломатов из США, работающих на Кубе и в КНР. Они утверждали, что чувствуют головокружение, шумы в голове, вибрацию, тошноту, испытывают проблемы со зрением и когнитивными функциями. РБК