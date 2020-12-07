РФ не смогла достичь целей импортозамещения продуктов - исследование

10:32 Источник: Коммерсант.ru

Вопреки надеждам властей, Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года, показало исследование Национального рейтингового агентстве (НРА). На смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, причем, по мнению экспертов, в целом ряде случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте все той же, в основном европейской, «запрещенки».

За восемь лет, прошедших после принятия стратегии импортозамещения в России, рассчитанной до 2020 года, на рынке пищевой продукции существенно удалось сократить только импорт мяса — на 65%, говорится в исследовании НРА (есть у “Ъ”). Но это все еще на 2,8 п. п. меньше, чем заложено в стратегии.