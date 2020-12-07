США готовят санкции против ряда китайских официальных лиц - Reuters

10:05 Источник: Газета.Ru

Власти Соединенных Штатов намерены ввести санкции в отношении 14 официальных лиц КНР из-за решения китайских властей отстранить четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга, передает Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, под санкции могут попасть члены Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) и Коммунистической партии Китая.

Экономические санкции могут быть введены уже 7 декабря, утверждают источники. Газета.Ru