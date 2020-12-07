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ВШЭ зафиксировала у россиян рост гражданской активности

10:20 07.12.2020 Источник: РБК

На фоне пандемии коронавируса и других глобальных вызовов, усиливающих неопределенность, социологи Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) зафиксировали у россиян рост гражданской активности и веры в собственные силы, следует из результатов опроса «Социальное самочувствие россиян» (есть у РБК).

Если 2016 году только 22% респондентов верили, что смогут изменить свою жизнь к лучшему, то в 2020-м таких людей оказалось 30%. Показатель растет, несмотря на сокращение доли среднего класса, который как раз и отличается уверенностью в своих силах. «Если раньше представителей среднего класса было больше, чем полагающихся на собственные силы, то теперь ситуация противоположная», — говорится в исследовании.

Эксперты зафиксировали среди граждан рост уверенности в возможности повлиять на происходящее в своем городе или селе (с 8% в 2016-м до 13% в 2020-м), или в микрорайоне и деревне (с 13% до 18%).

«Впервые за долгие годы возможности повлиять на происходящее на работе сравнялись с возможностями влиять на ситуацию в доме или во дворе (по 45%)», — отмечают авторы исследования.

По мнению экспертов, такой рост может говорить о развитии «глубинного» гражданского общества.

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