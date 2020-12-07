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В Астрахани после отравления хлором госпитализировали 16 человек, в том числе 13 детей

10:00 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медики госпитализировали 16 человек, в том числе 13 детей, из бассейна в Астрахани, где, предварительно, произошло отравление хлором. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области в понедельник.

"Бригадами [медиков] 13 детей (от 4 до 12 лет) госпитализированы в ОДКБ им. Н. Н. Силищевой, трое взрослых госпитализированы в ГКБ № 3 им. С. М. Кирова", - говорится в сообщении. Четверо детей находятся в реанимации.

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