0
0
135
НОВОСТИ

В России за сутки выявили 28 142 заразившихся коронавирусом

11:01 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 142, до 2 488 912, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В воскресенье стало известно о 29 039 заразившихся за сутки, что стало максимумом с начала пандемии. В среднем, по подсчетам ТАСС, за последние семь дней в России в сутки выявляли 18,8 случая заражения на 100 тыс. жителей, днем ранее показатель составил 18,6 случая.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 18 850, до 1 956 588. По данным штаба, доля уже вылечившихся пациентов снизилась до 78,6%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 457 днем ранее. Всего от инфекции умерли 43 597 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 07.12.2020
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Василенко по делу о шпионаже
0
0
12:05 07.12.2020
Лондон покинет Европу, если переговоры по Brexit будут провалены - глава МИД Люксембурга
0
47
12:03 07.12.2020
Вице-мэр Сергунина: Контракты на 515 млн рублей заключили экспортеры столицы при поддержке Москвы
0
43
12:00 07.12.2020
Минздрав РФ не предлагает вводить дополнительные ограничения на передвижение граждан
0
58
11:36 07.12.2020
Мэры Москвы и Пекина подписали программу сотрудничества городов на 3 года
0
94
11:32 07.12.2020
Тихановская заявила о необходимости усиления давления на власти Белоруссии со стороны ЕС
0
106
11:28 07.12.2020
В Баварии до 5 января вновь введут режим ЧС из-за коронавируса
0
104
11:20 07.12.2020
В российской пресноводной рыбе обнаружили больше микропластика, чем в зарубежной - исследование
0
147
11:05 07.12.2020
Мурашко предложил обсудить ограничения на передвижение между регионами из-за пандемии
0
153
10:32 07.12.2020
РФ не смогла достичь целей импортозамещения продуктов - исследование
0
220

Возврат к списку