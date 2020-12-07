В России за сутки выявили 28 142 заразившихся коронавирусом
11:01 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 142, до 2 488 912, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В воскресенье стало известно о 29 039 заразившихся за сутки, что стало максимумом с начала пандемии. В среднем, по подсчетам ТАСС, за последние семь дней в России в сутки выявляли 18,8 случая заражения на 100 тыс. жителей, днем ранее показатель составил 18,6 случая.
Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 18 850, до 1 956 588. По данным штаба, доля уже вылечившихся пациентов снизилась до 78,6%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 457 днем ранее. Всего от инфекции умерли 43 597 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба.
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