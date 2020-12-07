Мурашко предложил обсудить ограничения на передвижение между регионами из-за пандемии
11:05 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможность ограничения передвижения россиян между регионами и внутри них необходимо рассмотреть как меру борьбы с пандемией, заявил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, для того чтобы ограничить распространение инфекции", - сказал Мурашко на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".
НОВОСТИ
- 12:20 07.12.2020
- Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Василенко по делу о шпионаже
- 12:05 07.12.2020
- Лондон покинет Европу, если переговоры по Brexit будут провалены - глава МИД Люксембурга
- 12:03 07.12.2020
- Вице-мэр Сергунина: Контракты на 515 млн рублей заключили экспортеры столицы при поддержке Москвы
- 12:00 07.12.2020
- Минздрав РФ не предлагает вводить дополнительные ограничения на передвижение граждан
- 11:36 07.12.2020
- Мэры Москвы и Пекина подписали программу сотрудничества городов на 3 года
- 11:32 07.12.2020
- Тихановская заявила о необходимости усиления давления на власти Белоруссии со стороны ЕС
- 11:28 07.12.2020
- В Баварии до 5 января вновь введут режим ЧС из-за коронавируса
- 11:20 07.12.2020
- В российской пресноводной рыбе обнаружили больше микропластика, чем в зарубежной - исследование
- 11:01 07.12.2020
- В России за сутки выявили 28 142 заразившихся коронавирусом
- 10:32 07.12.2020
- РФ не смогла достичь целей импортозамещения продуктов - исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать