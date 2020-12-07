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Мурашко предложил обсудить ограничения на передвижение между регионами из-за пандемии

11:05 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность ограничения передвижения россиян между регионами и внутри них необходимо рассмотреть как меру борьбы с пандемией, заявил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, для того чтобы ограничить распространение инфекции", - сказал Мурашко на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".

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