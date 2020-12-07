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НОВОСТИ

В Баварии до 5 января вновь введут режим ЧС из-за коронавируса

11:28 07.12.2020

Ситуация с распространением коронавируса в Германии остается крайне сложной. В Баварии уже второй раз за год будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. По словам премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, в регионе создан план, состоящий из 10 пунктов, который должен позволить остановить распространение инфекции. Предполагаются, что план будет реализован со вторника и будет действовителен до 5 января. «Все скомпоновано под заголовком «Остаемся дома». Просто оставаться дома, снижать контакты, избегать их и пытаться не допускать дальнейших заражений. Это общий посыл. Что за 10 пунктов? Первый - мы вновь объявляем чрезвычайное положение», - сообщил Зедер.

Впервые чрезвычайно положение было введено 16 марта, когда отмечалась первая волна пандемии. Тогда поводами для ЧС были названы высокие темпы заражения граждан и загруженность больниц. Введение чрезвычайного положения помогает властям лучше справляться с администрированием и финансированием системы здравоохранения, в том числе подготовиться к массовой вакцинации населения.

Гражданам во время ЧС будет запрещено выходить на улицу без уважительных причин, в районах, где ситуация наиболее сложная (свыше 200 новых инфицированных на 100 тыс. населения за неделю), будет действовать более жесткое ограничение - полный запрет на появление на улице с 21.00 до 5.00 следующего дня. Некоторое послабление сделают в рождественские дни - с 23 до 26 декабря – тогда можно будет собраться в семейном составе (более 5 человек), при этом на празднование Нового года это исключение не будет распространяться.

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