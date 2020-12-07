Минздрав РФ не предлагает вводить дополнительные ограничения на передвижение граждан
12:00 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав России не предлагает вводить какие-либо дополнительные ограничения на передвижение граждан по территории страны, сообщил журналистам в понедельник помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на XII Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество - 2020", сообщил, что возникающие очаги внутри страны могут требовать рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами.
"Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами, содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста", - сказал Кузнецов.
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