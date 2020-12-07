Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Василенко по делу о шпионаже
12:20 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московский городской суд назначил 12 лет колонии бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, обвиняемому в шпионаже в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд приговорил Василенко к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
Мосгорсуд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Василенко 20 октября. Материалы дела содержат гриф "секретно". В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам лишения свободы.
НОВОСТИ
- 22:48 03.12.2020
- США к 2045 году собирается удвоить число атомных подлодок
- 12:00 03.12.2020
- Черноморский флот в полном составе приступил к учениям в море и пунктах базирования
- 21:30 02.12.2020
- Украина хочет проводить больше учений НАТО на своей территории
- 21:15 02.12.2020
- НАТО продолжит работать с Украиной, несмотря на разногласия с Венгрией - Столтенберг
- 21:00 02.12.2020
- Атлантический флот США будет противостоять ВМФ России - Министр ВМС
- 19:30 02.12.2020
- Террористов в США не считают главной военной угрозой
- 18:50 02.12.2020
- В Западном военном округе начинается вакцинация от COVID-19
- 20:50 01.12.2020
- Генсек НАТО считает размещение миротворцев РФ в Приднестровье нарушением территориальной целостности Молдавии
- 20:20 01.12.2020
- В Молдавию едет военный советник из США
- 20:05 01.12.2020
- В НАТО обсудили доклад о реформировании альянса до 2030 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать