Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Василенко по делу о шпионаже

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский городской суд назначил 12 лет колонии бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, обвиняемому в шпионаже в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд приговорил Василенко к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Мосгорсуд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Василенко 20 октября. Материалы дела содержат гриф "секретно". В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам лишения свободы.