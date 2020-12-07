Пашишян пожаловался на несработавшие в Карабахе системы РЭБ
12:32 07.12.2020 Источник: Lenta.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожаловался на несработавшие в Нагорном Карабахе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом он заявил во время видеообращения к народу, передает «Sputnik Армения».
По его словам, Ереван в 2017 году потратил на эти системы 42 миллиона долларов, однако это не помогло закрыть небо во время конфликта. Он отметил, что во время боев себя хорошо зарекомендовали зенитные ракетные комплексы «Оса-АК», которые были приобретены после многочисленных консультаций с экспертами и позволили уничтожить значительное количество объектов противника.
Пашинян также задался вопросом, почему прошлое руководство Армении не занималось вопросами закупок необходимого вооружения, хотя находилось у власти последние 20 лет. Lenta.Ru
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