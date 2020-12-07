В ЕС утвержден режим санкций за нарушения прав человека
13:00 07.12.2020 Источник: Интерфакс
Совет ЕС по иностранным делам утвердил в понедельник без обсуждения постановление и регламент по глобальным ограничительным мерам за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека, сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.
"Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Он вступит в силу 10 декабря", - написал Йозвяк в Твиттере.
Это законодательство готовилось давно и во многих СМИ получило условное название "европейского акта Магнитского" по аналогии с законом США. Но в ЕС отмечают, что практика законотворчества Евросоюза не предполагает присвоения законодательным актам конкретных имен.
Новый рамочный документ о санкциях за грубые нарушения прав человека нацелен на физических лиц и организации, как государственные, так и негосударственные.
В отличие от уже действующих санкционных режимов ЕС в отношении конкретных стран, он будет "тематическим", а не "географическим". То есть обеспечит Евросоюзу гибкость для воздействия на установленных им нарушителей прав человека во всем мире, независимо от гражданства и местонахождения.
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