0
0
99
НОВОСТИ

В ЕС утвержден режим санкций за нарушения прав человека

13:00 07.12.2020 Источник: Интерфакс

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в понедельник без обсуждения постановление и регламент по глобальным ограничительным мерам за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека, сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.

"Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Он вступит в силу 10 декабря", - написал Йозвяк в Твиттере.

Это законодательство готовилось давно и во многих СМИ получило условное название "европейского акта Магнитского" по аналогии с законом США. Но в ЕС отмечают, что практика законотворчества Евросоюза не предполагает присвоения законодательным актам конкретных имен.

Новый рамочный документ о санкциях за грубые нарушения прав человека нацелен на физических лиц и организации, как государственные, так и негосударственные.

В отличие от уже действующих санкционных режимов ЕС в отношении конкретных стран, он будет "тематическим", а не "географическим". То есть обеспечит Евросоюзу гибкость для воздействия на установленных им нарушителей прав человека во всем мире, независимо от гражданства и местонахождения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:42 07.12.2020
В МГД подготовили поправку о выделении еще 750 млн рублей на техсредства реабилитации инвалидов
0
29
13:36 07.12.2020
Депутат МГД Картавцева: Вакцинация от коронавируса - это самый эффективный способ остановить пандемию
0
41
13:32 07.12.2020
Невыездные россияне вернули в этом году долгов на 36 млрд рублей
0
52
13:20 07.12.2020
Елизавета II получит вакцину от коронавируса в порядке очереди - СМИ
0
86
13:05 07.12.2020
Геронтолог призвал уравнять возраст выхода на пенсию мужчин и женщин
0
107
12:32 07.12.2020
Пашишян пожаловался на несработавшие в Карабахе системы РЭБ
0
156
12:20 07.12.2020
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Василенко по делу о шпионаже
0
258
12:05 07.12.2020
Лондон покинет Европу, если переговоры по Brexit будут провалены - глава МИД Люксембурга
0
200
12:03 07.12.2020
Вице-мэр Сергунина: Контракты на 515 млн рублей заключили экспортеры столицы при поддержке Москвы
0
167
12:00 07.12.2020
Минздрав РФ не предлагает вводить дополнительные ограничения на передвижение граждан
0
182

Возврат к списку