Геронтолог призвал уравнять возраст выхода на пенсию мужчин и женщин

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Геронтолог призвал уравнять возраст выхода на пенсию для обоих полов. Согласно исследованиям ООН, в мире средняя продолжительность жизни мужчин на 5 лет меньше, чем у женщин.

Директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что в постсоветских странах эта разница выше. Она составляет 7-12 лет в зависимости от региона.

«Я как человек — за равенство в этом вопросе. Если мы говорим про общество равных прав и равных возможностей, то моя личная позиция заключается в том, что возрастной ценз выхода на пенсию мужчин и женин должен быть одинаковый».

При этом Прощаев уточнил, что пенсионный возраст — это социально-экономическая и политическая категория, которая не имеет отношения к геронтологии. По его словам, специалисты могут лишь дать органам власти представление о том, в каком возрасте наиболее часто люди начинают утрачивать свою функциональность.

«На всём постсоветском пространстве здесь ситуация не очень благоприятная и не в пользу мужчин. Потому что в постсоветских странах в силу разных причин, к сожалению, средняя продолжительность жизни мужчин где-то на 7-12 лет меньше, чем у женщин. Если мы привязываем среднюю продолжительность жизни к пенсионному возрасту, то оказывается, что при нынешних возрастных цензах мужчины на пенсии проживают гораздо меньше, чем женщины. Это и социальная, и медицинская проблема.

Мужчины во всём мире живут меньше, чем женщины. В среднем мужчины проживают на 5 лет меньше, чем женщины, согласно исследованию ООН. Но такого большого разрыва как у нас, его практически нет нигде».