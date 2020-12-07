Елизавета II получит вакцину от коронавируса в порядке очереди - СМИ

13:20 Источник: Интерфакс

Королева Великобритании Елизавета II не будет иметь приоритета и получит вакцину от коронавируса COVID-19 в порядке очереди, сообщает издание Daily Express со ссылкой на собственные источники.

"У 94-летней королевы и 99-летнего принца Филиппа при вакцинации не будет каких-то особых условий, они получат прививку в порядке очереди", - говорится в сообщении газеты.

В британском правительстве отметили, что приоритет при вакцинации будет отдаваться постояльцам домов престарелых и работающим в них сотрудникам, а также медперсоналу и соцработникам.

Ранее The Mail On Sunday сообщало, что Елизавета II вместе с супругом сделают прививку от коронавируса. При этом в Букингемском дворце не стали комментировать эту информацию.

По данным издания, ведутся также обсуждения относительно вакцинации принца Чарльза и принца Уильяма.

Во вторник в Великобритании, как ожидается, начнут применять вакцину от коронавируса.