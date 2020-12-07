Елизавета II получит вакцину от коронавируса в порядке очереди - СМИ
13:20 07.12.2020 Источник: Интерфакс
Королева Великобритании Елизавета II не будет иметь приоритета и получит вакцину от коронавируса COVID-19 в порядке очереди, сообщает издание Daily Express со ссылкой на собственные источники.
"У 94-летней королевы и 99-летнего принца Филиппа при вакцинации не будет каких-то особых условий, они получат прививку в порядке очереди", - говорится в сообщении газеты.
В британском правительстве отметили, что приоритет при вакцинации будет отдаваться постояльцам домов престарелых и работающим в них сотрудникам, а также медперсоналу и соцработникам.
Ранее The Mail On Sunday сообщало, что Елизавета II вместе с супругом сделают прививку от коронавируса. При этом в Букингемском дворце не стали комментировать эту информацию.
По данным издания, ведутся также обсуждения относительно вакцинации принца Чарльза и принца Уильяма.
Во вторник в Великобритании, как ожидается, начнут применять вакцину от коронавируса.
НОВОСТИ
- 13:42 07.12.2020
- В МГД подготовили поправку о выделении еще 750 млн рублей на техсредства реабилитации инвалидов
- 13:36 07.12.2020
- Депутат МГД Картавцева: Вакцинация от коронавируса - это самый эффективный способ остановить пандемию
- 13:32 07.12.2020
- Невыездные россияне вернули в этом году долгов на 36 млрд рублей
- 13:05 07.12.2020
- Геронтолог призвал уравнять возраст выхода на пенсию мужчин и женщин
- 13:00 07.12.2020
- В ЕС утвержден режим санкций за нарушения прав человека
- 12:32 07.12.2020
- Пашишян пожаловался на несработавшие в Карабахе системы РЭБ
- 12:20 07.12.2020
- Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Василенко по делу о шпионаже
- 12:05 07.12.2020
- Лондон покинет Европу, если переговоры по Brexit будут провалены - глава МИД Люксембурга
- 12:03 07.12.2020
- Вице-мэр Сергунина: Контракты на 515 млн рублей заключили экспортеры столицы при поддержке Москвы
- 12:00 07.12.2020
- Минздрав РФ не предлагает вводить дополнительные ограничения на передвижение граждан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать