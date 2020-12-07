Невыездные россияне вернули в этом году долгов на 36 млрд рублей
13:32 07.12.2020 Источник: РБК
С россиян, получивших ограничение на выезд за границу из-за долгов, за десять месяцев этого года взыскали около 36 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Ранее в ФССП сообщили, что число должников, которые не могут выехать из России за границу, за год выросло на 20% и составило на 1 ноября 4,1 млн человек.
По данным приставов, с января по октябрь 2020 года было вынесено 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд из страны.
Приставы могут запретить гражданину выезжать за границу при долге от 30 тыс. руб. По некоторым видам задолженности этот порог составляет 10 тыс. руб. РБК
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