0
0
34
НОВОСТИ

Невыездные россияне вернули в этом году долгов на 36 млрд рублей

13:32 07.12.2020 Источник: РБК

С россиян, получивших ограничение на выезд за границу из-за долгов, за десять месяцев этого года взыскали около 36 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Ранее в ФССП сообщили, что число должников, которые не могут выехать из России за границу, за год выросло на 20% и составило на 1 ноября 4,1 млн человек.

По данным приставов, с января по октябрь 2020 года было вынесено 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд из страны.

Приставы могут запретить гражданину выезжать за границу при долге от 30 тыс. руб. По некоторым видам задолженности этот порог составляет 10 тыс. руб.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:48 03.12.2020
США к 2045 году собирается удвоить число атомных подлодок
0
301
12:00 03.12.2020
Черноморский флот в полном составе приступил к учениям в море и пунктах базирования
0
415
21:30 02.12.2020
Украина хочет проводить больше учений НАТО на своей территории
0
336
21:15 02.12.2020
НАТО продолжит работать с Украиной, несмотря на разногласия с Венгрией - Столтенберг
0
337
21:00 02.12.2020
Атлантический флот США будет противостоять ВМФ России - Министр ВМС
0
388
19:30 02.12.2020
Террористов в США не считают главной военной угрозой
0
416
18:50 02.12.2020
В Западном военном округе начинается вакцинация от COVID-19
0
450
20:50 01.12.2020
Генсек НАТО считает размещение миротворцев РФ в Приднестровье нарушением территориальной целостности Молдавии
0
499
20:20 01.12.2020
В Молдавию едет военный советник из США
0
504
20:05 01.12.2020
В НАТО обсудили доклад о реформировании альянса до 2030 года
0
528

Возврат к списку