Депутат предложил организовывать ясли-сады при университетах
14:00 07.12.2020
В своём обращении депутат назвал похвальным стремление молодых людей создать собственную семью уже в период студенчества. При этом следующий шаг семейной жизни — появление детей — ставит многих в затруднительное положение.
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