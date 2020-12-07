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НОВОСТИ

Депутат предложил организовывать ясли-сады при университетах

14:00 07.12.2020

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создавать ясли-сады при высших учебных заведениях, услугами которых могли бы пользоваться студенты. Копия письма на имя главы Минобрнауки есть в распоряжении RT.

В своём обращении депутат назвал похвальным стремление молодых людей создать собственную семью уже в период студенчества. При этом следующий шаг семейной жизни — появление детей — ставит многих в затруднительное положение.

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