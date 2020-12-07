Кремлю известно, кто стоит за распространением слухов о людях якобы из окружения Путина
14:32 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремлю известны организаторы кампании по распространению слухов о людях якобы из окружения президента России Владимира Путина, а также о том, что попытки подобных вбросов будут продолжаться. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать ряд появившихся в СМИ "расследований" о людях, связанных с главой государства, как утверждается в подобных материалах.
"Мы знаем более или менее, кто является организатором этой деятельности, и знаем, что эта работа будет продолжаться", - сказал представитель Кремля. Он отказался сообщить более детальную информацию об организаторе. "Такие информационные упражнения будут продолжаться, нам об этом хорошо известно и было известно ранее", - добавил Песков.
"Все это подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью", - обрисовал ситуацию пресс- секретарь президента. "Такие устремления по дискредитации - иногда умелые, иногда менее умелые - не достигают своей цели, соответствующим образом мы к ним и относимся", - подчеркнул он.
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