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Украина рискует жизнью военных, незаконно ремонтируя афганские Ми-17 - "Вертолеты России"

15:00 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Холдинг "Вертолеты России" оценивает ремонт вертолетов Ми-17В-5 ВВС Афганистана украинскими авиапредприятиями как нелегитимный. Украина тем самым подвергает жизни военных, эксплуатирующих данную технику, серьезной опасности, заявили в понедельник в пресс- служба холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" считает необходимым предупредить о том, что украинские авиаремонтные предприятия проводят нелегитимный ремонт вертолетов Ми-17В-5 и тем самым подвергают серьезной опасности жизни американских и афганских военных, эксплуатирующих данную технику", - заявили в холдинге.

В "Вертолетах России" подчеркнули, что снимают с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию указанных вертолетов и имеют все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации данных машин в связи с полученной информацией о поступлении двух вертолетов Ми-17В-5 ВВС Афганистана на украинские авиаремонтные предприятия "Мотор сич" (г. Запорожье) и "Авиакон" (г. Конотоп) для прохождения капитального ремонта.

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