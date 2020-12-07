Песков назвал успешной программу импортозамещения продуктов в России
15:32 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Программа по замещению импортных продуктов в России показала себя успешной, за счет собственного производства удалось заместить большую часть наиболее важных товаров. Такое мнение выразил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА) писала о том, что Россия не смогла заменить поставки основных категорией импортных продуктов за счет внутреннего производства в рамках целевых показателей стратегии импортозамещения.
Отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с такими данными, Песков заявил: "Нет, программа успешна". По его словам, цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности, нет, и ни одна страна этого не делает. В то же время в импортозамещении основной продукции, в том числе мяса, "очевидно, что очень большие успехи достигнуты", считает представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 16:32 07.12.2020
- Кремль однозначно осуждает теракт выходца из Чечни, убившего французского учителя
- 16:12 07.12.2020
- Ядерную войну в настоящее время считают возможной 53% россиян - опрос
- 16:02 07.12.2020
- Пользователи СберБанк Онлайн увидят шедевры Третьяковской галереи на экранах своих гаджетов
- 16:00 07.12.2020
- Турецкий суд освободил из-под стражи задержанных в Стамбуле журналистов НТВ - источник
- 15:12 07.12.2020
- Путин поручил проработать вопрос о возвращении РПЦ ряда объектов Александро-Невской лавры
- 15:00 07.12.2020
- Украина рискует жизнью военных, незаконно ремонтируя афганские Ми-17 - "Вертолеты России"
- 14:35 07.12.2020
- В конференции AI Journey приняли участие представители 101 государств
- 14:32 07.12.2020
- Кремлю известно, кто стоит за распространением слухов о людях якобы из окружения Путина
- 14:12 07.12.2020
- "Мемориал" пожаловался в ЕСПЧ на штрафы по закону об "иноагентах"
- 14:00 07.12.2020
- Депутат предложил организовывать ясли-сады при университетах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать