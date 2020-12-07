Песков назвал успешной программу импортозамещения продуктов в России

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа по замещению импортных продуктов в России показала себя успешной, за счет собственного производства удалось заместить большую часть наиболее важных товаров. Такое мнение выразил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА) писала о том, что Россия не смогла заменить поставки основных категорией импортных продуктов за счет внутреннего производства в рамках целевых показателей стратегии импортозамещения.

Отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с такими данными, Песков заявил: "Нет, программа успешна". По его словам, цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности, нет, и ни одна страна этого не делает. В то же время в импортозамещении основной продукции, в том числе мяса, "очевидно, что очень большие успехи достигнуты", считает представитель Кремля.