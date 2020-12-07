Турецкий суд освободил из-под стражи задержанных в Стамбуле журналистов НТВ - источник

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Стамбула освободил в понедельник из-под стражи журналистов российского телеканала НТВ. Об этом сообщил корр. ТАСС источник в стамбульском дворце правосудия Чаглаян.

"После дачи показаний генпрокуратуре двое российских журналистов были освобождены. Вместе с ними из-под стражи был также освобожден гражданин Турции", - уточнил собеседник агентства.