Турецкий суд освободил из-под стражи задержанных в Стамбуле журналистов НТВ - источник
16:00 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд Стамбула освободил в понедельник из-под стражи журналистов российского телеканала НТВ. Об этом сообщил корр. ТАСС источник в стамбульском дворце правосудия Чаглаян.
"После дачи показаний генпрокуратуре двое российских журналистов были освобождены. Вместе с ними из-под стражи был также освобожден гражданин Турции", - уточнил собеседник агентства.
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