0
0
79
НОВОСТИ

Турецкий суд освободил из-под стражи задержанных в Стамбуле журналистов НТВ - источник

16:00 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Стамбула освободил в понедельник из-под стражи журналистов российского телеканала НТВ. Об этом сообщил корр. ТАСС источник в стамбульском дворце правосудия Чаглаян.

"После дачи показаний генпрокуратуре двое российских журналистов были освобождены. Вместе с ними из-под стражи был также освобожден гражданин Турции", - уточнил собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 07.12.2020
Кремль однозначно осуждает теракт выходца из Чечни, убившего французского учителя
0
66
16:12 07.12.2020
Ядерную войну в настоящее время считают возможной 53% россиян - опрос
0
105
16:02 07.12.2020
Пользователи СберБанк Онлайн увидят шедевры Третьяковской галереи на экранах своих гаджетов
0
106
15:32 07.12.2020
Песков назвал успешной программу импортозамещения продуктов в России
0
164
15:12 07.12.2020
Путин поручил проработать вопрос о возвращении РПЦ ряда объектов Александро-Невской лавры
0
185
15:00 07.12.2020
Украина рискует жизнью военных, незаконно ремонтируя афганские Ми-17 - "Вертолеты России"
0
199
14:35 07.12.2020
В конференции AI Journey приняли участие представители 101 государств
0
189
14:32 07.12.2020
Кремлю известно, кто стоит за распространением слухов о людях якобы из окружения Путина
0
269
14:12 07.12.2020
"Мемориал" пожаловался в ЕСПЧ на штрафы по закону об "иноагентах"
0
250
14:00 07.12.2020
Депутат предложил организовывать ясли-сады при университетах
0
249

Возврат к списку