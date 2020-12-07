Ядерную войну в настоящее время считают возможной 53% россиян - опрос

16:12 Источник: Интерфакс

Каждый второй россиянин (53%) полагает, что в настоящее время в мире существует угроза военного конфликта с применением ядерного оружия, среди сограждан в возрасте 46-60 лет такие риски видят почти две трети респондентов (63%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно исследованию, 37% россиян считают, что угроза такого конфликта исходит, в первую очередь, от США, 3% респондентов полагают, что от НАТО в целом, 2% участников опроса в качестве главного источника такой угрозы назвали Великобританию.

В свою очередь, более трети россиян (39%) не верят в существование угрозы военного конфликта с применением ядерного оружия, среди сограждан в возрасте 18-30 лет в такое развитие событий не верят больше половины респондентов (55%).