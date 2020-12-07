Кремль однозначно осуждает теракт выходца из Чечни, убившего французского учителя

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль однозначно осуждает теракт выходца из Чечни, убившего учителя Самюэля Пати во Франции. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что не знает, был ли действительно выходец из Чечни похоронен в республике.

"Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были и как они прошли", - сказал представитель Кремля. "Единственное, что можно сказать с уверенностью, - безусловно речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию", - подчеркнул Песков.

"Здесь тема абсолютно однозначна: речь идет об убийце, речь идет о террористе. И деяния его абсолютно осуждаются и являются неприемлемыми. Это исчерпывающая оценка этой ситуации", - сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос, насколько эта тема может стать предметом рассмотрения в Кремле и разговора с главой Чечни Рамзаном Кадровым.