Пользователи СберБанк Онлайн увидят шедевры Третьяковской галереи на экранах своих гаджетов

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Пользователи мобильного приложения СберБанк Онлайн теперь могут увидеть шедевры русской классической живописи из собрания Третьяковской галереи на своих приветственных заставках. В рамках проекта «Художники в СберБанк Онлайн», каждый клиент Сбера может самостоятельно обновить экран приложения, установив наборы заставок «Русская классика» и «Живопись XX века». Для установки, нужно зайти в свой профиль в СберБанк Онлайн, выбрать «Настройки», а затем «Приветствие».

«Современные и удобные банковские услуги остаются главным в СберБанк Онлайн, но теперь мы точно знаем, что в финансовых приложениях есть место и для искусства, - говорит директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов. - Первые две серии проекта ʺХудожники в СберБанк Онлайнʺ были приняты очень хорошо, и мы рады объявить о его продолжении. Спасибо, что в этом нас поддерживают такие важные художественные институции, как Третьяковская галерея!».

"Выбранные кураторами музея и специалистами Сбера шедевры Третьяковской галереи формируют культурный код человека русской ментальности, - отмечает Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. - Благодаря проекту в мобильном приложении СберБанк Онлайн познакомиться с картинами смогут как те, у кого есть возможность посетить Третьяковку и увидеть подлинники своими глазами, так и те, кто по разным причинам не планирует пока поход в музей».