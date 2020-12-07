Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи
17:00 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил называть жителей американского штата Аляска гражданами Российской империи, комментируя публикации о том, что в США россиян, которые родились на южной части Курильских островов, считают уроженцами Японии.
"Это очень новая позиция в международной практике. Мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел Российской Федерации, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи", - сказал он в понедельник журналистам во время рабочей поездки в Южно-Сахалинск.
Японская газета "Хоккайдо Симбун" (Hokkaido Shimbun) ранее сообщила со ссылкой на правила лотереи на получение грин-карт, размещенные на сайте Госдепартамента США, что россияне, родившиеся на Курилах, в качестве места рождения должны указывать Японию, а уроженцы Сахалина - Россию.
МИД РФ разместил 6 декабря своем Telegram-канале сообщение о том, что Государственный департамент США, требуя от живущих на Курилах россиян указывать в качестве страны рождения Японию при подаче документов на долгосрочную американскую визу, поощряет реваншизм и ревизионистские настроения. "Нужно еще одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и "красные линии", - говорится в сообщении.
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