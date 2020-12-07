Меркель в разговоре с Путиным обсудила инцидент с Навальным - кабмин ФРГ
17:12 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель в состоявшем в понедельник телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудила ситуацию в Нагорном Карабахе, усилия в нормандском формате и инцидент с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил в понедельник корр. ТАСС представитель кабмина ФРГ.
"Канцлер провела сегодня телефонный разговор с российским президентом Путиным. Канцлер и президент обсудили темы Нагорного Карабаха, Украину и нормандский процесс и дело Навального", - сообщили в правительстве ФРГ.
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