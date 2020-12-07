Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
17:32 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исправительный суд Парижа огласил в понедельник приговор по делу россиянина Александра Винника, приговорив его к 5 годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.
"Александр Винник признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговаривается к 5 годам тюремного заключения", - заявила председательствующая судья.
В то же время с Винника была снята часть обвинений в отмывании денег и полностью отклонены обвинения в нарушении работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него были сняты обвинения в использовании вредоносного ПО "Локи" для осуществления кибератак.
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