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Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы

17:32 07.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исправительный суд Парижа огласил в понедельник приговор по делу россиянина Александра Винника, приговорив его к 5 годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Александр Винник признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговаривается к 5 годам тюремного заключения", - заявила председательствующая судья.

В то же время с Винника была снята часть обвинений в отмывании денег и полностью отклонены обвинения в нарушении работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него были сняты обвинения в использовании вредоносного ПО "Локи" для осуществления кибератак.

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