В СПЧ призвали ограничить срок содержания под стражей во время следствия

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В СПЧ призвали ограничить срок следствия и содержания под стражей. По словам члена Совета по правам человека Евы Меркачёвой, необходимо внести изменения в законодательство.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она заявила, что следователи могут использовать это как инструмент давления на фигурантов дел.

«Здесь, я считаю, нужно сейчас резко ограничивать. Вот человека посадили в СИЗО — три месяца вам на следствие. Я считаю, нужно менять законодательство. У нас сейчас следствие не ограничено во времени, а надо это сделать. У нас говорится, что если человек больше года под стражей, то ему продлевают меру пресечения уже не районный суд, а городской».

По её словам, даже нанятые адвокаты часто предлагают своему подзащитному признать вину по этой причине.

«Это ужасная система. Их [следователей — прим. ГМ] задача — посадить человека и забыть. Либо они действительно заняты — завалены делами, которые сами же возбуждают. Либо они это используют как методику давления.

Я бесконечно сталкиваюсь с историями, когда даже адвокаты по соглашению говорят: «Слушай, давай лучше сейчас пойдём на сделку, потому что так мы быстрее отсудимся, получим ниже низшего (потому что по соглашению человек получает не больше 2/3 от минимального), чем сейчас затянется следствие года на три». Они сознательно идут на это, чтобы поменьше сидеть. Никто не готов вытерпеть за решёткой весь это процесс следствия».

Маркачева напомнила, что бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский умер в СИЗО от болезней, просидев там семь лет. Он проходил по делу ОПГ «Турбазовские». Чиновника обвиняли в участии в преступной группировке и двух эпизодах покушения на убийство. Вину он не признал.

«Какое бы страшное преступление человек ни совершил, да, у него были тяжёлые статьи, но есть же презумпция невиновности. Также в столичном СИЗО-2 умер бывший гендиректор «Нижегородского авиационного общества», 66-летний инженер Василий Клепалов. Он обвинялся по экономическому преступлению, какое-то дело о взятке, они хотели какой-то контракт заключить».

По данным УФСИН инженер Василий Клепалов состоял на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Экс-чиновник Виктор Ардабьевский умер из-за обострения гастрита. По информации ТАСС, у подозреваемого было воспаление поджелудочной железы.