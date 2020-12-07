Собянин рассказал о создании нового спорткомплекса в Сокольниках
17:13 07.12.2020
Частно-государственное партнерство позволяет строить в Москве примерно 60% физкультурно-оздоровительных объектов. По словам мэра Сергея Собянина, городские власти, несмотря на пандемию ковида, не прекращают инвестировать в строительство новых спортивных сооружений. «Мы со своей стороны облегчаем, насколько это возможно, их вклад, упрощаем процедуру, снижаем стартовую цену для городской земли, и, конечно же, все это дает новую синергию, новые возможности занятия спортом для москвичей», - отметил градоначальник, который осмотрел теннисный центр «Спартак» в Сокольниках, который сейчас приспосабливают под современное использование.
«В Сокольниках, реализуется сразу три частных проекта. Это ледовый центр, который запущен был в прошлом году. Теннисный центр, который запускается вот сейчас, и ледовый дворец, который встает на реконструкцию со следующего года. Так что все крупные спортивные объекты в Сокольниках будут с новыми технологиями, с новыми требованиями на новом уровне», - заявил мэр.
НОВОСТИ
- 18:11 07.12.2020
- Акции Сбербанка растут на фоне отчетности Сбербанка за 11 месяцев 2020 года
- 18:00 07.12.2020
- В СПЧ призвали ограничить срок содержания под стражей во время следствия
- 17:45 07.12.2020
- «ГАЗ Рейд Спорт», гоночная команда «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски, выиграла IV этап чемпионата России по ралли-рейдам
- 17:32 07.12.2020
- Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
- 17:12 07.12.2020
- Меркель в разговоре с Путиным обсудила инцидент с Навальным - кабмин ФРГ
- 17:00 07.12.2020
- Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи
- 16:32 07.12.2020
- Кремль однозначно осуждает теракт выходца из Чечни, убившего французского учителя
- 16:12 07.12.2020
- Ядерную войну в настоящее время считают возможной 53% россиян - опрос
- 16:02 07.12.2020
- Пользователи СберБанк Онлайн увидят шедевры Третьяковской галереи на экранах своих гаджетов
- 16:00 07.12.2020
- Турецкий суд освободил из-под стражи задержанных в Стамбуле журналистов НТВ - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать