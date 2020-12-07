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НОВОСТИ

Собянин рассказал о создании нового спорткомплекса в Сокольниках

17:13 07.12.2020

Частно-государственное партнерство позволяет строить в Москве примерно 60% физкультурно-оздоровительных объектов. По словам мэра Сергея Собянина, городские власти, несмотря на пандемию ковида, не прекращают инвестировать в строительство новых спортивных сооружений. «Мы со своей стороны облегчаем, насколько это возможно, их вклад, упрощаем процедуру, снижаем стартовую цену для городской земли, и, конечно же, все это дает новую синергию, новые возможности занятия спортом для москвичей», - отметил градоначальник, который осмотрел теннисный центр «Спартак» в Сокольниках, который сейчас приспосабливают под современное использование.

«В Сокольниках, реализуется сразу три частных проекта. Это ледовый центр, который запущен был в прошлом году. Теннисный центр, который запускается вот сейчас, и ледовый дворец, который встает на реконструкцию со следующего года. Так что все крупные спортивные объекты в Сокольниках будут с новыми технологиями, с новыми требованиями на новом уровне», - заявил мэр.

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