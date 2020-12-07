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«ГАЗ Рейд Спорт», гоночная команда «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски, выиграла IV этап чемпионата России по ралли-рейдам

17:45 07.12.2020

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Фото пресс-службы Группы ГАЗ
«ГАЗ Рейд Спорт», гоночная команда «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски, стала победителем IV этапа Чемпионата России по ралли-рейдам – бахи «Симбирский тракт», который состоялся в Ульяновской области в минувшие выходные. Экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева стал золотым, а экипаж Александра Потапова и Олега Нежнова – серебряным призером соревнований в категории «Рейд». Еще один автомобиль под управлением Алексея Игнатова и Евгения Павлова, выступающий в самом быстром классе Т1, завоевал «бронзу» в абсолютном зачете. По итогам сезона экипаж Суховенко/Чапаев занимает первое, экипаж Потапов/Нежнов – третье место в категории «Рейд», а команда «ГАЗ Рейд Спорт» становится победителем в командном зачете Чемпионата России.

Традиционно в российском чемпионате по ралли-рейдам была только одна зимняя гонка – февральская баха «Россия – Северный лес». Однако в этом году, из-за изменения графика соревнований в связи с эпидемией COVID-19, у спортсменов появилась еще одна возможность показать свое мастерство в необычных для классических ралли-рейдов зимних условиях.

За три дня автомобили преодолели 709 километров заснеженных дорог, из которых 525 километров пришлись на сложные спортивные спецучастки. Жесткие обледеневшие дороги, неожиданные трамплины, прикрытые снегом глубокие ямы требовали от экипажей максимальной сосредоточенности и предъявляли серьезные требования к прочности конструкции спортивных болидов.

«Трасса тяжелая. Твердая, обледеневшая, с глубокими колеями. Ко всему прочему – припорошенная снегом, – рассказал Евгений Суховенко. – В результате рельеф дороги не всегда видно. Так, например, штурман командует, что впереди яма. А ты вроде бы видишь ровную трассу, скорость сбрасывать нет нужды. Но сразу же чувствуешь сильный удар – яма была спрятана под снегом. Низкие температуры создавали дополнительные сложности. Например, даже брод нужно проезжать без экстрима. Некоторые вваливались в воду на полной скорости и сразу же на выезде – на ветру и двадцатиградусном морозе – превращались в сосульки. Если на стекле сантиметровый слой льда, то просто так его не собьешь. А на отогрев лобового стекла уйдет не менее 10-15 драгоценных минут. И подобных нюансов – миллион. В таких условиях и от пилота, и от штурмана требуется особая концентрация внимания. Без права на ошибку».

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