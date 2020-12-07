"Самолет Судного дня" обокрали в Таганроге - СМИ

18:40

Так называемый самолет Судного дня, или "воздушный командный пункт", Ил-80 обокрали воры на аэродроме "Таганрог-Южный". Самолет доставили туда для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса.

Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

На поверхности грузового люка, в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства сыщики сняли отпечатки пальцев предполагаемых преступников. ren.tv