Доля России на мировом рынке оружия сократилась в два раза - SIPRI
19:20 07.12.2020 Источник: Газета.Ru
Доля российских компаний на мировом рынке оружия снизилась более чем в 2 раза. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Согласно документу, доля России сократилась с 8,6% до 3,9%.
В топ-25 крупнейших компаний мира в сфере оружия входят теперь две отечественные компании: «Алмаз-Антей» и «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).
«Объединенная авиастроительная корпорация» покинула список лидеров, ее объем продаж упал в 2019 году на $1,3 млрд.
Доходы ОСК и «Алмаза-Антей» в прошлом году сократились на $634 млн. Газета.Ru
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