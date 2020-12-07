Доля России на мировом рынке оружия сократилась в два раза - SIPRI

19:20 Источник: Газета.Ru

Доля российских компаний на мировом рынке оружия снизилась более чем в 2 раза. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно документу, доля России сократилась с 8,6% до 3,9%.

В топ-25 крупнейших компаний мира в сфере оружия входят теперь две отечественные компании: «Алмаз-Антей» и «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).

«Объединенная авиастроительная корпорация» покинула список лидеров, ее объем продаж упал в 2019 году на $1,3 млрд.

Доходы ОСК и «Алмаза-Антей» в прошлом году сократились на $634 млн. Газета.Ru