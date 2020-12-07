КС Молдавии приостановил действие закона, ограничивающего контроль президента над спецслужбами

20:40 Источник: Интерфакс

Конституционный суд Молдавии (КСМ) приостановил действие закона о Службе информации и безопасности, который ограничивает полномочия избранного президента Майи Санду, сообщила в понедельник пресс-служба КСМ.

Согласно сообщению, КСМ принял к рассмотрению запрос по этому поводу, внесенный в пятницу депутатом от Партии "Действие и солидарность" (PAS) (ее возглавляет избранный президент Майя Санду) Сергеем Литвиненко.

"Конституционный суд приостанавливает действие закона о внесении поправок в закон о Службе информации и безопасности до рассмотрения запроса в КСМ и принятия окончательного решения", - отмечается в сообщении.

Парламент Молдавии 3 декабря ограничил полномочия президента, переведя Службу информации и безопасности (СИБ) из подчинения президента в подчинение парламенту. Решение было принято по инициативе депутатов от Партии социалистов (возглавляет действующий президент Игорь Додон) сразу двух чтениях, без обсуждения в парламенте.

Принятый закон предполагает, что Служба информации и безопасности переводится под парламентский контроль, а парламент получает право назначить директора Службы и двух его заместителей. Законопроект вызвал серьезную критику со стороны правых партий и избранного президента Майи Санду, которая назвала эту инициативу "попыткой узурпации власти".