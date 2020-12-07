Лукашенко временно отстранили от всех мероприятий МОК, включая Олимпиады

21:20 Источник: Эхо Москвы

Белорусского президента временно отстранили от всех мероприятий МОК, включая Олимпиады. Запрет коснулся всех членов белорусского Национального Олимпийского комитета – Александр Лукашенко его возглавляет. Глава МОК Томас Бах мотивировал это тем, что власти не защищают спортсменов в должной мере от политической дискриминации, что не соответствует Олимпийской Хартии и бьет по репутации всего олимпийского движения. В Белоруссии после прошедших в августе президентских выборов не прекращаются акции протеста. Как правило, они сопровождаются массовыми задержаниями. Эхо Москвы